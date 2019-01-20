تشق بطن زوجها طمعًا فى أمواله

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة بائعة متجولة بتهمة قتل زوجها طمعًا في أمواله لجلسة 23 يناير الجاري.

كشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة بسيمة سعيد جابر عبد النبي، بقتل المجني عليه زوجها أشرف محمود أحمد مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله بعد ما افتضح طمعها في أمواله وأراد تطليقها، حيث استقرت نيران الغل في نفسها وأعدت سكينًا وباغتت بشق بطنه وقتله.

أكد الشهود أنه ثر خلاف بين المتهمة (زوجته) والمجني عليه جاءت إلى سكن عائلته وهاتفته تطلب لقاءه، فنزل ليقابلها بمدخل العقار وأخرجت من بين طيات ملابسها سكينًا وطعنته في بطنه قاصدة قتله فأحدث إصابات أودت بحياته.

ودلت تحريات رئيس وحدة البحث بقسم دار السلام صحة الواقعة وبضبط المتهمة أفادت بقتله واستيلائها على هاتفه لمحو مكالمتها له لإبعاد الشبهات عنها، بالإضافة إلى الهدف من الاعتداء هو السرقة.

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