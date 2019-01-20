مفاجأة.. صيادو سيناء المفقودون أحياء في إسرائيل

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متابعات - الدويني فولي

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انتعشت آمال أهالي قرية "نجيلة" بشمال سيناء في إيجاد أبنائهم الصيادين الثلاثة الذين فقدوا منذ يوم 7 يناير عند بوغاز بحيرة البردويل بمركز بئر العبد فى شمال سيناء، وذلك بعد توصلهم لمعلومات عن وجودهم فى إسرائيل بعد أن جرفهم التيار البحري أثناء نوة شتوية عاصفة.

وصرح الشيخ عبد الحميد الأخرسي، من وجهاء قبيلة الأخارسة بمركز بئر العبد فى شمال سيناء، حسب صحيفة "الشروق" بأنه منذ اليوم الأول لاختفاء الصيادين الثلاثة تمت الاستعانة بأبناء القبيلة فى الجانب الفلسطينى للاستدلال عن أي معلومات عنهم، حتى وصلتهم معلومات في الساعات الأخيرة عن وجودهم في إسرائيل على قيد الحياة.

وأعلن أبناء القبيلة في قطاع غزة في بيان على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه تم تكليف مجموعات ميدانية مهمتها تمشيط شواطئ قطاع غزة ولجنة إعلامية ومهمتها التواصل مع الجهات المعنية كالشرطة البحرية ونقابة الصيادين والصليب الأحمر، وأفادت اللجنة بأن الرياح قذفت مركب الصيد وعلى متنها الصيادون الثلاثة إلى خارج المنطقة الحدودية، وتعرضت لهم زوارق بحرية إسرائيلية وتم إطلاق النار عليهم فأصيب القارب، وتم نقل الصيادين إسلام وإبراهيم إلى مقر أمني، وتم نقل الصياد يوسف إلى مستشفى بعد إصابته، وتدل المعلومات على استقرار حالته الصحية.

ووصف الشيخ عبد الحميد الأخرسي ما حدث بأنه أشبه بمعجزة، نظرًا لتحمل الصيادين بمركبهم الصغير ونجاتهم رغم قوة النوة وصعوبة الطقس.

يشار إلى أن عمليات بحث مكثفة قامت بها الجهات المختصة في إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء منذ اليوم الأول للواقعة وتخصيص مراكب للبحث وفرق غطس شارك الأهالي في جهود البحث.

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