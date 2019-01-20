مدرب الزمالك يعلق على فيديو «البدري» لجماهير الأهلي

20 يناير 2019 - 02:01 م

أبدى أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد في جهاز نادي الزمالك، عدم اهتمامه بالفيديو الذي نشر على الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله حسام البدري، رئيس النادي مطالبًا جماهير الأهلي بدعمهم أمام بيراميدز يوم الخميس المقبل .

وقال «مجاهد» خلال تصريحات إذاعية: "لا نهتم ولا يشغل تفكيرنا أي فعل يصدر من الفريق المنافس، ونريد الفوز بنقاط المباراة لحسم لقب الدوري بشكل كبير".

وتابع: "الزمالك لم يقدم مستواه الطبيعي أمام اتحاد طنجة، ولكن كان هناك إصرار كبير من اللاعبين لحسم النتيجة ".