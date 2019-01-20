وزير إسرائيلي: 20 دولة ستطبع علانية مع إسرائيل

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وزير إسرائيلي

أيوب قرا

20 دولة

حقيبة الخارجية

قال أيوب قرا وزير الإعلام الإسرائيلي، إنه حال تعيينه وزيرًا للخارجية في الحكومة المقبلة، فإن 20 دولة مسلمة وعربية، ستدخل في علاقات علنية مع إسرائيل.

وأضاف قرا أمس في منتدى السبت الثقافي، الذي أقيم في مدينة بئر السبع (جنوب) أنه من الطبيعي أن أطلب في الحكومة المقبلة حقيبة الخارجية.

وأوضح قرا الذي ينتمي إلى طائفة الموحدين الدروز والمقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنني قمت بزيارة عدد كبير من الدول، التي لم يزرها أي وزير من قبل، ومثلت إسرائيل هناك بكرامة، بحسب وصفه.

وأشار إلى أنه: "منذ تعييني وزيرا للإعلام، تعرضت للملاحقة من قبل أطراف معنية، سعت إلى إلحاق الأذى بي".

وفيما يتعلق بتحقيقات الفساد مع نتنياهو، تساءل قرا: "إذا اختار الشعب، وهو صاحب السيادة، نتنياهو رئيسًا للحكومة، فمن نحن لنعارض؟".

وتابع: الشعب هو فوق كل شيء، والمستشار القضائي للحكومة ليس صاحب السيادة، فليذهب المستشار إلى صندوق الاقتراع، ويحاول إسقاط نتنياهو هناك.

وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع المسئولين المشبوهين، ومن ثم تحيل نتائج تحقيقاتها إلى النيابة لمحاكمتهم، إلا أن القرار الأخير بذلك، يبقى بيد المستشار القضائي للحكومة.

يذكر أن عددًا من الوزراء في إسرائيل، زاروا دولاً خليجية في الآونة الأخيرة، كما استضافت هذه الدول رياضيين من إسرائيل، للمشاركة في مسابقات دولية، أظهروا علم بلادهم وأنشدوا النشيد الوطني لإسرائيل.

كما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نمو العلاقة بين إسرائيل ودول عربية وصفها بـ "المعتدلة، والمركزية في الشرق الأوسط".

وذكرت تقارير صحفية عن تقارب خليجي إسرائيلي، خصوصا من جانب السعودية.

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