» فيديو لفنانة شهيرة بفستان عارٍ

20 يناير 2019 - 01:28 م

ظهرت الفنانة شمس الكويتية في حفل زفاف بفستان يظهر أجزاء من جسدها ما أثار استياء متابعيها بعد انتشار مقطع فيديو لها من الحفل وهي تؤدي وصلة رقص.

وسخر أحد متابعيها من فستانها، قائلًا: "مسكينة ارتفعت البطانة وش فيكم"، في إشارة منه إلى التبرير الذي سبق وأن قالته الفنانة رانيا يوسف بعد الهجوم الذي تعرضت له بسبب فستانها المثير.

وقال آخر: “واضح إنها بالغصب لابسة الفستان مسوي لها طبقه من الخصر.. يا خسارة النحت والشد بس لازم تغير الدكتور ما ظبط معها ما دري ليش تحب ترخص نفسها وهي تتكلم عن عزة النفس”.

واعتبر عدد من متابعيها أن مثل هذه الملابس المثيرة والرقص لا يتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع العربي، فضلًا عن أن البعض أكد أن هذا الفستان لا يتناسب مع جسمها تمامًا ويبرز عيوبه.

واتهمها أحد متابعيها بالكذب، قائلين: "لا عرس ولا غيره كذابة مستأجرة القاعة لها ولفرقتها وقاصدة تثير الجدل بهالفستان".

وسبق وأن رفضت الفنانة شمس، الهجوم الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأة كليب أغنيتها الجديدة "ابن الـ".

وكتبت شمس تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردت خلالها على منتقديها قائلة: "يا جماعة ترى فيه فرق بين النقد وبين قلة الأدب".

وكانت شمس ظهرت في بداية كليب "ابن الـ"، مرتدية قميص نوم، فضلًا عن قيامها بإيحاءات اعتبرها الجمهور إغراء واضحًا، لا يليق بها كفنانة تنتمي للخليج والوطن العربي، ووصفوا الفيديو بـ"الانحلال".

وكانت الفنانة شمس الكويتية، قد نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقتها بتعليق هاجمت من خلاله الرجال ووجهت نصيحة لكل شابة بعدم الاعتماد عليهم.

وقالت:"بدلا من انتظار فارس أحلام ينقذك تعلمي قواعد الفروسية وكوني الفارسة لنفسك وغيري حياتك إقرائي وازدادي نضجا وكوني فتاة يتمناها كل رجل فالواقع يختلف عن حكاية سندريلا والأميرة النائمة".

وأضافت:"كما قيل علموا بناتكم تحقيق أحلامهن، فالرجل ليس مصباح علاء الدين، يعني هو يا دوب شايف نفسه الحيوان وتجين انتي تزيدينها عليه".

وامتنعت "المصريون" عن نشر الفيديو لما يحمله من مناظر خادشة للحياء.