"شلبي" يحصل على الدكتوراه بامتياز عن دور المواقع الإلكترونية

20 يناير 2019 - 01:25 م

حصل الباحث عامر شلبي حسن حسين ، على درجة الدكتوراه في الإعلام بتقدير امتياز مع التوصيات بتبادل الرسالة مع الجهات المعنية بالبحث من كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس .

وكانت الرسالة عن دور المواقع الالكترونية في توعية المراهقين بقضايا التنمية البشرية ، تحت إشراف الاستاذ الدكتور فاتن الطنباري ، استاذ الاعلام جامعة عين شمس .و د. مؤمن جبر عبد الشافي ، مدرس الإعلام وثقافة الأطفال جامعة عين شمس .

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور محمود حسن إسماعيل ، أستاذ الإعلام جامعة عين شمس ، رئيسا ومناقشا ، والأستاذ الدكتور بركات عبد العزيز ، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ، ووكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث ، والأستاذ الدكتور فاتن الطنباري ، أستاذ الإعلام جامعة عين شمس ، مشرفا ومناقشا، لرسالة الدكتوراه بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ، بقاعة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة ، للدكتور عامر شلبي حسن حسين ، من كفر خزام ، بمركز ديرمواس ، جنوب محافظة المنيا .

وتم المنح بتقدير امتياز ، بعد المناقشة والمداولة مع التبادل مع الجهات المعنية بالبحث.



وتمثلت مشكلة الدراسة، في أن التنمية البشرية أصبحت للتنمية الشاملة والمتكاملة ، وأصبح العنصر البشري يشكل ركيزة أساسية في عملية التنمية .

ويحتم علي الفرد أن يطور نفسه ليواكب التغيرات بحيث يتجاوز مرحلة استهلاك العلم والتكنولوجيا ، والتبعية للدول المتقدمة ، إلي مرحلة الابتكار والإبداع والاستقلالية ، وبما أن المراهقين علي أعتاب مرحلة الشباب ، والنضوج الجسماني ، وأيضا علي أعتاب مرحلة العمل والمشاركة في تنمية المجتمع .

وتعد المواقع الإلكترونية أفضل استفادة منها ، وهي تمتلك أدوات جذب وإبهار وفاعلية ، تجذب المراهقين لتصفحها لفترات طويلة ، وبناء عليه سعت الدراسة إلي التعرف علي دور المواقع الالكترونية في توعية المراهقين بقضايا التنمية البشرية .

وتمثلت أهمية الدراسة في التعرف علي قدرة المواقع الالكترونية علي حثّ المراهقين علي التعرف علي المزيد عن قضايا التنمية البشرية ، وقد قام الباحث باختيار 10 قضايا تنمية بشرية متعلقة بحياة الإنسان وجودتها وتحسينها ، وهي ( الصحة - البطالة- الأمية- الاسكان - الفقر - التعليم - التنمية الاقتصادية - المشاركة السياسية- تكافؤ الفرص - المساواة بين المرأة والرجل - حقوق الإنسان).

وقد قام الباحث ، بتطبيق الدراسة علي عينه من المراهقين من طلاب المدارس الثانوية بمحافظة المنيا ، من الذكور والإناث ، والريف ، والحضر مناصفة، وقام الباحث بتطبيق استمارة الاستبيان ، وإجراء المعالجة الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي spss ، واستخدم المنهج الوصفي في دراسته .

وجاءت نتائج الدراسة متمثلة في ، قضية الصحة ، أكثر قضايا التنمية البشرية ، التي اهتمت المواقع الالكترونية بنشرها ، وتخصيص مساحات كبيرة لها ، وجاء الخبر أكثر الأشكال الصحفية استخداما ، وجاءت الصور الثابتة أكثر عناصر الإبراز استخداما .

كما توصلت الدراسة إلي أن مستوي تعرف عينة الدراسة علي قضايا التنمية البشرية منخفض ، وأن المواقع المتخصصة في التنمية البشرية ، التي يحرص المراهقون علي تصفحها هي المواقع التعليمية ، كما جاءت مواقع التواصل الاجتماعي كأهم المواقع التي يحرص المراهقين علي تصفحها بشكل عام تلتها المواقع الرياضية .



وأظهرت النتائج تفوق الإناث علي الذكور في مستوي التعرف علي قضايا التنمية البشرية ، وأن أسباب تصفح المواقع الإلكترونية هو وفرة المعلومات التي تقدمها ولكونها مثيرة وتجذب الانتباه.

وأوصي الباحث ، بأهمية الاهتمام بقضايا التنمية البشرية والتخطيط لها ، ووضعها محل الدراسة والبحث عن سبل وضع حلول للمعوقات ، التي تحول دون تحقيق تحسن ملموس في مستوي الخدمات ، والسعي إلي تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتمكين الإنسان من إنسانيته، بالإضافة إلى توسيع اختياراته من خلال تطويره وتزويده بالمهارات وتنميتها ، ليواكب التغيرات الحادثة ، وتخطي مرحلة استهلاك العلم والتكنولوجيا إلي مرحلة الابتكار والإبداع، لكون ثروة الأمم أصبحت تقاس بما تملكه من عنصر بشري .

وقد أهدي الباحث رسالته إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، واللواء قاسم حسين ، محافظ المنيا ، والمهندس علي غلاب ، رئيس مركز ديرمواس ، متمنيا أن ينعكس هذا العمل بالإيجاب علي أدائه في العمل ويكون أسلوب حياة.