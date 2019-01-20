» هدف "صلاح" يتسبب فى 4.5 مليار جنيه خسائر لـ"فودافون"

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عمرو محمد_متابعات

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مصر

صلاح

فودافون

بالاس

أحرز نجم "ليفربول" محمد صلاح هدفين لفريقه ضد مضيفه كريستال بالاس، حيث انتهت المباراة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليؤمن ليفربول صدارته لـ"البريميرليج" بفارق 7 نقاط عن منافسه مانشستر سيتي، في انتظار لعب الأخير لمباراته اليوم أمام هدرسفيلد تاون، في تمام الساعة الثالثة والنصف.

وأعلنت شركة فودافون مصر، مارس الماضي، أنها ستقدم للعملاء 11 دقيقة مجانية هدية لعملائها في كل مرة يسجل فيها صلاح ضمن أي بطولة، وفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو".

وكانت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، قالت إن كل هدف يسجله محمد صلاح، لفريقه قد يكلف الشركة 100 مليون إسترليني، أو 140 مليون دولار تقريبًا.

وبحسب موقع الشركة على شبكة الإنترنت، فإن شركة الاتصالات تضم 43 مليون مشترك نشط في مصر، وعند حساب التكلفة مع الوضع بالاعتبار متوسط سعر الدقيقة، وجد أن "فودافون" قد تدفع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، أي ما يوازي 2.25 مليار جنيه مصري، لكل هدف يهز به صلاح الشباك.

وبإحراز صلاح لهدفيه أمس، فإن فودافون ستكون ملزمة بدفع ما يوازي 4.50 مليار جنيه مصري.

وطرحت الشركة على عملائها هذه الميزة من خلال الاشتراك في خدمة معروفة باسم "عالم مو صلاح"، من أجل الحصول على الدقائق المجانية.

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