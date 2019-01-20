قرار مهم من "التعليم" لطلاب الثانوية بشأن الخميس المقبل

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أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، أنه لا إجازة يوم الخميس المقبل لطلاب الثانوية العامة بسبب الامتحانات.

وأضاف "حجازي"، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تم توزيع منشور على كل مديريات التربية والتعليم بذلك، وأنه سيتم تعويض المدرسين بيوم إجازة آخر أو أي طريقة أخرى فمدير المديرية هو المسئول عن ذلك، وله مطلق الحرية.

وأوضح أن الكتاب المفتوح سينقل التعليم نقلة نوعية ولكن لابد من تدريب المعلمين وإعداد الطلاب للتفاعل معه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قرارًا باعتبار يوم الخميس المقبل، الموافق 24 من يناير 2019 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 من يناير عام 2019 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

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