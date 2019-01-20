"الشرطة البريطانية" تحذر الأمير فيليب من قيادة السيارة بدون حزام أمان

20 يناير 2019 - 12:56 م

حذرت الشرطة البريطانية رسميًا الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، بعد التقاط صور له وهو يقود سيارته دون وضع حزام الأمان، وبعد يومين من تعرضه لحادث طريق "مروع" في جزيرة نورفولك .

وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، اليوم الأحد، أن الأمير فيليب، البالغ من العمر 97 عاما، شوهد مرتديًا نظارته السوداء، وهو يقود سيارته الجديدة من طراز (فريلاندر) دون وضع حزام الأمان .

وأشارت الصحيفة إلى أن الدوق كان قد خضع إلى اختبار بصر وتنفس من جانب الشرطة بعد تعرضه لحادث، واجتازهما.

ولفتت الصحيفة إلى أن سيدة وابنتها، في سيارة من طراز (كيا)، قد أُصيبتا بجروح طفيفة من جراء الحادث الذي وقع أمس الأول، ونُقلتا إلى المستشفى، فيما تواصل الدوق معهما شخصيًا عقب الحادث عبر الهاتف للاطمئنان على حالتهما الصحية.