معلومة سارة من "الأرصاد" للمواطنين

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الأرصاد: رياح وأمطار من الأحد للأربعاء

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار، وستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وقالت "هنداوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الأحد، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا، حيث ستكون أعلى من معدلاتها بحوالي 3 درجات، فسيسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

وحذرت من وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، موضحة أن هناك شبورة على الطرق المؤدية إلى الإسكندرية، منوهة بأنه وارد تعرضنا لموجات برد جديدة، أو عواصف ترابية خاصة وأننا مازلنا في فصل الشتاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

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