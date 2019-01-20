أمير قطر يتحمل تكاليف قمة بيروت

20 يناير 2019 - 12:10 م

ذكر موقع "ليبانون فايز" اللبناني، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيتكفل بتكاليف القمة العربية الاقتصادية التنموية المنعقدة في بيروت.

وقال الموقع نقلا عن مصادر في "صوت لبنان (100.5)"، إن "أمير قطر الشيخ تميم، سيتكفل بتكاليف القمة، وسيودع مليار دولار في المصرف المركزي اللبناني، إضافة إلى تقديمات عينية لعدد من الوزارات".

وتنعقد في بيروت، القمة العربية التنموية الاقتصادية، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب الذين أرسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني وأمير قطر اللذين يحضرانها شخصيًا.