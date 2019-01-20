النقض تخفف حكم الإعدام لـ6 متهمين بخلية الجيزة

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قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الطاعنين وعرض النيابة العامة شكلاً وفى الموضع باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد بالنسبة للطاعنين من 15 حتى 21 ورفض الطعن فيما عدا ذلك بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الجيزة الإرهابية" على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام والمؤبد والمتهم فيها 26 شخصًا.

كانت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، ومُعاقبة محمود محمد - حدث – غيابيًا - بالسجن عشر سنوات، ومعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد كما ألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف عدا الحدث، وبأداء تعويض مدني مؤقت، وقدره 40 ألف جنيه وواحد.

أسندت التحقيقات للمتهمين جرائم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مالية.

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