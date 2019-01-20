غياب وليد سليمان عن الأهلي شهرين

20 يناير 2019 - 12:04 م

أثبت الأشعة التي أجراها صانع ألعاب النادي الأهلي، إصابته بجزع فى الرباط الداخلي بالركبة وتمزق بالغضروف.

وينتظر أن يغيب "الحاوي" ما يقرب من شهرين لإعلان جاهزيته من جديد، ويحسم الجهاز الطبي عقب العودة إلى القاهرة الأمر بشكل نهائى، سواء سيتم الاتجاه لإخضاع اللاعب لجراحة بالركبة أو علاجه وفقًا لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وغادر "سليمان" مباراة شبيبة الساورة في نهايتها بعد إصابته فى الركبة وشارك أحمد حمودى بديلًا له، وحمل نجوم الفريق زميلهم لعدم قدرته على السير على قدمه عقب انتهاء المباراة بسبب الإصابة.