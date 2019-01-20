"CNN" تكشف عن مفاجأة تاريخية لـ"صلاح" في إنجلترا

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أشادت شبكة "سي إن إن" الأمريكي بتألق العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي خلال لقاء الأمس أمام كريستال بالاس على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وعنونت الشبكة الإخبارية، "إنجاز تاريخى جديد لمحمد صلاح.. الفرعون يقود ليفربول لفوز صعب على كريستال بالاس".

وقالت إن محمد صلاح كتب تاريخًا جديدًا خلال مسيرته مع أندية إنجلترا بالوصول إلى الهدف الـ50 طوال مسيرته بمسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال 72 مباراة فقط، ليكون رابع أسرع لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف فى تاريخ المسابقة.

وسجل محمد صلاح هدفين في فوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 4 – 3، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 16 فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، ليعتلى صدارة قائمة الهدافين، متفوقًا بفارق "هدفين" على أوباميانج لاعب أرسنال وهارى كين قائد توتنهام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة فى صدارة الدوري الإنجليزى الممتاز متفوقًا بفارق 7 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثانى، والذى يحل ضيفًا على هدرسفيلد تاون اليوم، الأحد، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الـ14.

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