الحكم فى إلغاء التحفظ على أموال جمعية الإخوان

20 يناير 2019 - 11:58 ص

تصدر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الحكم في الدعوى المقامة من عثمان عناني، الممثل القانوني لجمعية الإخوان بإلغاء التحفظ على أموال الجمعية.

طالبت الدعوى بإلغاء قرار التحفظ على أموال جمعية الإخوان استنادًا إلى قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال، والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن حظر جماعة الإخوان.

حملت الدعوى رقم 3264 لسنة 68 قضائية، وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان بصفتهم.

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.