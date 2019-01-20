طبيب الأهلي يعلن جاهزية 3 لاعبين للعودة للتدريبات

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عبود الزمر

1977

أعلن الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، جاهزية ثلاثى الأهلى سعد سمير وباسم على وصلاح محسن، للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيهم من الإصابات التى تعرضوا.

وقال الطبيب إن اللاعبين خضوعوا لبرنامج تأهيلي مكثف ثم برنامج بدني من أجل تجهيزهم للمشاركة في المران الجماعي والعودة إلى التواجد بالمباريات الرسمية.

وأوضح طبيب الأهلى أن مروان محسن يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى يستمر خلال فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة فى العضلة الأمامية.

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