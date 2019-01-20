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أول ظهور لـ"طليق" ياسمين عبد العزيز مع زوجته

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بعد تسريب عدد من الصور التي تجمع الفنانة ريهام حجاج، والمنتج محمد حلاوة لتأكيد خبر زواجهما، خرجت ريهام عبر حسابها على موقع الصور «إنستجرام»، وأكدت الخبر، حيث قامت بإعادة نشرها بيانا صحفيا تم تسريبه مساء السبت، يؤكد زواج الثنائي.

وجاء في نص البيان المسرب: «تزوج رجل الأعمال محمد حلاوة من الفنانة ريهام حجاج رسميًا، بعد طلاقة للفنانة ياسمين عبد العزيز حيث طلقها للمرة الثالثة التي لا رجوع فيها.»

وتابع البيان: «ولم تكن الفنانة ريهام حجاج سبب الطلاق الثالث كما أشيع، كما أنها لم تكن كذلك هي السبب في الطلاق الأول أو الثاني خلال الأعوام السابقة الأخيرة ».

حجاج عادت لتصوير مشاهدها المتبقية من مسلسل كارمن، في إحدى المستشفيات بمنطقة رمسيس، وذلك بعد توقف شهر ونصف عن التصوير.

وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة ريهام حجاج، ويشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين منهم ولاء الشريف وهاجر احمد ومحمد الكيلاني.

كارمن من تأليف ورشة كتابة تابعة لشركة «ميديا هاوس» تحت إشراف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت، ومن إنتاج شركة «ميديا هاوس» للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان

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