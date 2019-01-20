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الفقي: زيارة الوفد المصري للكويت لزيادة الاستثمارات بين البلدين

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قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيارة الوفد البرلماني المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان إلى الكويت تأتي لزيادة التعاون على كل الجوانب السياسية والاقتصادية بين البلدين الشقيقتين، مؤكدًا عمق العلاقة بين القيادة السياسية المصرية  الكويتية.

وأوضح الفقي الذي يشارك ضمن الوفد البرلماني المصري أن الزيارة تهدف أيضًا إلى زيادة حجم الاستثمارات بين مصر والكويت والتي بلغت العام الماضي فقط 3 مليارات دولار، مضيفًا أن الزيارة تهدف لزيارة حجم الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للكويت.

وأشاد عضو مجلس النواب باستقبال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي للوفد المصري مؤكدًا أنه كان هناك حفاوة بالغة  في الاستقبال للوفد المصري والدكتور علي عبد العال.

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