سياسي: قرار السيسي بطلاء العمائر إيجابي ويمكن مده لتوليد إيرادات للوطن

20 يناير 2019 - 10:59 ص

أشاد الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلاء واجهات العمائر لإعادة التنسيق الحضاري والجمالي للوطن الذي افتقدناه كثيرًا نتيجة للممارسات العشوائية طيلة العقود الماضية حيث كانت الاهتمام فقط بالشوارع الرئيسية دون الاعتناء بالشوارع الداخلية.

وأشار عمارة بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل بالتوازي مع تأسيس مصر الحديثة للحاق بركب التطور الدولي للعواصم والمدن ومقابلة الزيادات السكانية في المستقبل ودون ان ينسى السيد الرئيس التطوير الحضاري لقاطني المدن وتجميل الممارسات العشوائية التي حدثت في غفلة من الدولة في العقود الماضية

واقترح عمارة أسوة بالعواصم العالمية بالواجهات الزجاجية والتي من الممكن أن تستخدم فيها ألواح الخلايا الشمسية فهنا كما نقول "ضربنا عصفورين بحجر واحد"بأننا جملنا الشوارع الرئيسية برفع كفاءة تلك العمائر بشكل حضاري منسق وفي نفس الوقت ننتج طاقة كهربائية نظيفة لتلك العمائر ومما لا شك فيه أنها ستوفر وفراً من الكهرباء ممكن ان تستغل للتصدير وتدر إيرادات للوطن وتخفف من أحمال الكهرباء على الشبكة الأم وفي نفس الوقت تشجيع المواطنين بعروض تحفيزية للقيام بهذه النقلة والتسويق الداخلي لألواح الزجاج التي تنتج في مصر والتي ستتيح فرص عمل كبيرة أيضا وممكن حسابها وستتكلم الارقام بالايجابية ونقل وتصدير تلك التجربة لدول الجوار والاستفادة منها وخصوصا أفريقيا وتحقيق ميزة تنافسية جديدة للوطن ستدر إيراد إضافي ينعكس على رفع الدخل القومي والاقتصاد المصري

واختتم عمارة بالشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على غرس ثقافة الاهتمام بالشارع وان يجعل المواطن دائم الحفاظ على بيته داخليا وخارجيا وبالتالي التعظيم التدريجي لحل مشاكل الشوارع والبعد النفسي الإيجابي الذي سينعكس على المواطن المصري الذي يستكمل حضارة أجداده الفراعنة.