إجراءات أمنية مشددة قبل محاكمة "نقيب" الصيادلة

20 يناير 2019 - 10:58 ص

شددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إجراءاتها في محيط محكمة عابدين، قبل بدء جلسة محاكمة المتهم محيي عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف أمام محكمة جنح أمن الدولة، بتهمة التعدي على الصيدلي أسامة عبد الفضيل، بمقر النقابة، أكتوبر الماضي.

وانتشرت عناصر من قوات الأمن بمحيط المحكمة وفي الشوارع المؤدية لها وعناصر من المرور.

كان قاضي المعارضات، قرر حبس المتهم محيي عبيد، نقيب الصيادلة لمدة 15 يومًا على ذمة التعدي على صيدلي، ونسبت نيابة قصر النيل إلى نقيب الصيادلة، الموقوف بحكم القضاء الإداري، تهمة الضرب والإصابة العمد للصيدلي إسلام عبدالفضيل، ما أدى لإصابته بجرح في رقبته خلال نزاع بين أعضاء مجلس النقابة، أكتوبر الماضي.