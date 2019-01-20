عامل فى دعوى: "زوجتى بطلة إباحية"

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حرر عامل محضرًا رسميًا بقسم شرطة مصر الجديدة يتهم زوجته بالخيانة والزنا وممارسة أفعال إباحية في منزله، وقال الزوج في دعواه إنه ضبط زوجته متلبسة في أحضان عشيقها في غرفة نومه.

وأضاف الزوج أنه أقام دعوى زنا أمام محكمة مصر الجديدة، قائلًا: "إن زوجته طلبت الزواج منه رغم فارق السن بينهما يتعدى 10 سنوات وبعد مرور 6 أشهر على الزواج خانته وطلبت منه الصمت".

وأوضح الزوج، أنه رغم أنها تكبره بسنوات إلا أنه قبل بزواجها بسبب وفاة والدته وإقامتها بمفردها إلا أنها خانتني مع عامل يتردد على المنزل يدعي خبرته في الإنترنت، ومساعدته لها في استخدام بعض البرامج الخاصة بعملها.

وتابع الزوج: "اكتشفت سبب زواجها منى وطلبها يدي وإصرارها على الارتباط بي لتنجح في ممارسة ما يحلو لها من أفعال إباحية مستندة لما تملكه من أموال".

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