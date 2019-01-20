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البشير: الوصول للسلطة مكانه صندوق الانتخابات

الحياة السياسية

البشير
البشير

عمرو محمد_متابعات

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أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن الوصول للسلطة مكانه صندوق الانتخابات، مشددًا على الدفاع عن السودان وحفظ أمنه ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه وعدم السماح بتحويل الشعب السوداني للاجئين.

وذكر عمر البشير أن شعوب "الربيع العربي" تعيش جزءا كبيرا منهم الآن في السودان وأن أعداء الوطن يريدون تشتيت السودان وشعبه كما شتتوا شعوب اليمن وسوريا مؤكدًا أن هذا لن يحدث أبدًا.

وجدد الرئيس السوداني احترامه الكامل للشباب السوداني الذي تظاهر بحثًا عن أوضاع أفضل ولتحقيق مطالب اقتصادية، محذرًا من استغلال بعض الأحزاب السياسية وأعداء الوطن من المخربين لهذه التظاهرات الشبابية.

وأوضح البشير أن مطالب الشباب من هذا المنحى مبرر لكنه لا يتم بالتخريب، مؤكدًا أن الشباب هم مستقبل السودان وستحقق لهم الدولة مطالبهم العادلة وستحل لهم مشاكلهم .

من جانبه قال رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، هاشم عثمان الحسين، إن من حق الشباب الاحتجاج وعلى الدولة معالجة أسباب الاحتجاجات موضحًا أنه تمت معالجة الكثير من هذه العلل.

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