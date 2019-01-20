» تسريبات قنبلة ثلاثية لشركة "سامسونج"

20 يناير 2019 - 10:44 ص

كشفت وسائل إعلامية عن تسريبات بالإمكانيات الجديدة التي ستطرح بها شركة "سامسونج" هاتفها الجديد "جلاكسي s10 " الذي وصفته بالقنبلة في عالم الإلكترونيات وسوق المحمول.

وأشارت التسريبات إلى أن "سامسونج" ستطرح نسختها الجديدة من الهاتف المحمول بثلاث إمكانيات مختلفة، وهي "جلاكسي إس 10"، و"جلاكسي إس 10 آي"، و"جلاكسي إس 10 بلس".

وسيتراوح قياس شاشات هواتف سامسونج الثلاثة، ما بين 5.8 بوصة إلى 6.47 بوصة.

وسيضم النموذج الأصغر "جلاكسي إس 10 آي" كاميراتين فقط في الجهة الخلفية؛ فيما ستضم النسختان الآخريان ثلاث كاميرات.

كما يبدو من التسريبات أن "جلاكسي إس 10 آي"، يضم مستشعرًا لبصمة الإصبع مدمجًا في الشاشة اللمسية.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج رسميًا عن الهواتف الثلاثة، خلال شهر فبراير المقبل، عند مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي بمدينة برشلونة الإسبانية.