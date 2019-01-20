  • الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:13 ص
بحث متقدم
سقوط دعارة الموظفين بالشرقية

عامل فى دعوى: "زوجتى بطلة إباحية"

"الحماية المدنية": مستعدون لأي تهديد

حريق بجهاز التعقيم بمستشفى الزقازيق العام

ارشيف

«الدراويش» يحتج رسميًا بالاتحاد الأفريقى

ضياء رشوان

رشوان عن ترشحه نقيبا للصحفيين : شعاري "لم الشمل"

الحشرة مع صلاح

إطلاق اسم محمد صلاح على نوع من النمل

كفر الشيخ

إحالة مسئولين للنيابة بعد تسريب امتحان اللغة العربية

صلاح

شاهد.. سفير مصر بلندن يلبى دعوة لـ"صلاح"

تركي آل الشيخ

"آل الشيخ" لإعلامي زملكاوى: "الخميس هتلطم"

لأول مرة منذ عقود.. نتنياهو يصل إلي تشاد

لأول مرة منذ عقود.. نتنياهو يصل إلى تشاد

شيكابالا

«شيكابالا» يجتمع بمسئولي الزمالك لحسم موقفه

تسجيل نادر للملك سعود عن الطائف

الصفحة الأخيرة

الملك سعود
الملك سعود

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الجبير: لقد تعلمت هذا الدرس

#

"البرلمان" يكشف سبب استقالة "الكنيسى" من تأسيسية الإعلام

#

«الوزراء»: «مدبولي» كان لاعبًا بالزمالك.. وهذا سبب اعتزاله

#

ضيف الإبراشي لوزيرة الصحة: "قراراتك خربت بيوت"

تويتر

الملك سعود

ابن لادن

تداولت الصفحة الرسمية للملك سعود على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، مقطع فيديو لتسجيل نادر أثناء حديثه عن إنشاء طريق الطائف، حيث وثق المقطع صوتي حديثًا دار بين الملك سعود بن عبد العزيز -رحمه الله-  ومحمد بن لادن على جبل الكرا.

وكان الحديث حول شق طريق يربط الطائف بالهدا، ومكة المكرمة، وأبدى الملك سعود ملاحظاته فيما شرح بن لادن خطة العمل.

ووجه الملك مؤسسة محمد بن لادن بتكملة وصيانة الطريق ومتابعة من ولي العهد في ذلك الوقت الأمير فيصل بن عبد العزيز في تنفيذ المشروع والإشراف على مراحل التنفيذ للطرق.



https://twitter.com/kingsaud/status/1086542289965592576
https://twitter.com/twitter/statuses/1086542289965592576

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تسريبات قنبلة ثلاثية لشركة "سامسونج"
» تسجيل نادر للملك سعود عن الطائف
» اليوم.. أولى محاكمة السائق المتسبب في مصرع الطفلة "مليكة"
» شعبة الدواجن: نحن أمام كارثة خطيرة
» 4 حبات من "أبو فروة" تصنع المعجزات
» بماذا وعد ترامب أهالي جنود تفجير منبج السورية؟
» شاهد.. حادث مروع لفنانة شهيرة وابنتها
» قتلى وجرحى بتفجير قرب مقر أمني بدمشق
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 8 درجات
» إليسا تنعي وفاة إعلامية شهيرة .. من هي؟
» ماذا قال "أحمد سعيد عبد الغني" في أول تعليق له بعد وفاة والده؟

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي