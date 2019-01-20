» تسجيل نادر للملك سعود عن الطائف

20 يناير 2019 - 10:43 ص

تداولت الصفحة الرسمية للملك سعود على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، مقطع فيديو لتسجيل نادر أثناء حديثه عن إنشاء طريق الطائف، حيث وثق المقطع صوتي حديثًا دار بين الملك سعود بن عبد العزيز -رحمه الله- ومحمد بن لادن على جبل الكرا.

وكان الحديث حول شق طريق يربط الطائف بالهدا، ومكة المكرمة، وأبدى الملك سعود ملاحظاته فيما شرح بن لادن خطة العمل.

ووجه الملك مؤسسة محمد بن لادن بتكملة وصيانة الطريق ومتابعة من ولي العهد في ذلك الوقت الأمير فيصل بن عبد العزيز في تنفيذ المشروع والإشراف على مراحل التنفيذ للطرق.







https://twitter.com/kingsaud/status/1086542289965592576

https://twitter.com/twitter/statuses/1086542289965592576