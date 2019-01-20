قتلى وجرحى فى حريق هائل بمنتجع بفرنسا

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وكالات- الدويني فولي

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شب حريق هائل في مبنى سكني بمنتجع (كورشوفيل) الفاخر الواقع في جبال الألب الفرنسية، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.

وذكرت قناة (سي.نيوز) الإخبارية الفرنسية اليوم "الأحد" أن الحريق اندلع في تمام الساعة 4:30 فجرًا (بالتوقيت المحلي) في الطابق الثالث والأخير من المبنى حيث كان يقطن بهما نحو 60 شخصًا بينهم أجانب، مضيفة أنه لم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

وأوضحت القناة أن مروحيات قامت بنقل المصابين بجروح بالغة إلى المستشفيات، بينما خضع عشرات آخرون لفحوصات طبية، مشيرة إلى أنه تم إجلاء جميع سكان المبنى وإعادة تجميعهم في قاعة مشتركة.

ويقع منتجع "كورشوفيل" في جبال الألب، وأنشئ عام 1946 وذلك لتوفير فرص عمل للكثير من العاطلين وتوفير مكان واسع لممارسة التزلج ثم تحول المكان إلى منتج فاخر ويحتوي على 9 من الفنادق المصنفة تحت فئة الخمس نجوم، كما يضم أكثر من 100 متجر والكثير من المطاعم الفرنسية والمطاعم الآسيوية ومأكولات البحر المتوسط.


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