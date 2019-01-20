» اليوم.. أولى محاكمة السائق المتسبب في مصرع الطفلة "مليكة"

20 يناير 2019 - 10:40 ص

تنظر محكمة جنح أول 6 أكتوبر اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة سائق أتوبيس المدرسة والمشرفة المتسببين فى مصرع الطفلة "مليكة" أسفل أتوبيس مدرستها فى مدينة 6 أكتوبر.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنح؛ لمحاكمتهما بتهمتى القتل الخطأ والإهمال، بعد انتهاء التحقيقات واكتمال أدلة الثبوت فى القضية.

وكشفت التحقيقات، عن أن الطفلة "مليكة" عقب نزولها من أتوبيس المدرسة، وأثناء عبورها الطريق فى الاتجاه الآخر، عاجلها سائق الأتوبيس الخاص بمدرستها بالتحرك، ما أسفر عن اصطدامه بها وسقوطها أسفل عجلاته ووفاتها.

وتسلمت النيابة نتائج تفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الحادث، والتى سجلت الواقعة، ووجهت تهمتي الإهمال والقتل الخطأ لسائق الأتوبيس، الذي قال فى التحقيقات أنه لم يشاهد الطفلة أثناء عبورها من أمامه، ووجهت ذات التهمتين لمشرفة الأتوبيس.