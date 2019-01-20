"نادر شوقي" يكشف تحديد مباراة اعتزال "متعب"

20 يناير 2019 - 10:38 ص

كشف وكيل اللاعبين نادر شوقي عن أن مباراة اعتزال عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، مرتبطة بالنسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا المقرر إقامة دور الـ16 بها خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

وقال شوقي، في تصريحات إذاعية لـ"ساعة مع شوبير" الأحد: "ننتظر خروج أي فريق من الأربعة الكبار من دوري الأبطال لتحديد طرف مباراة اعتزال عماد متعب".

وأضاف: "سيكون ذلك بالاتفاق أيضًا مع النادي الأهلي لأنه الطرف الآخر في المباراة".

وعلق شوقي على أداء رمضان صبحي، الذي يلعب معارًا مع الأهلي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، مستنكرًا: "هل يرى أي أحد من الجماهير أن رمضان لا يؤدي جيدًا؟".

وأضاف: "غياب رمضان عن التسجيل مسألة وقت فقط، وإن شاء الله سيحرز أهداف في الفترة المقبلة".

واختتم وكيل رمضان تصريحاته بالحديث عن إمكانية استمرار رمضان مع الأهلي للموسم الجديد باتفاق الطرفين قائلا: "أعتقد أن لدينا وقت كافٍ، سنجتمع خلال شهر مارس أو أبريل لتحديد مصير اللاعب".