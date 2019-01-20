بالمواعيد.. قطارات إضافية للصعيد فى إجازة نصف العام

20 يناير 2019 - 10:38 ص

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسى اعتبارًا من يوم 23 /1 /2019 حتى يوم 15 / 2 /2019، وذلك بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب ومساهمة من الهيئة فى تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلى .



وأوضح رئيس الهيئة أنه تقرر تشغيل 6 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان وبالعكس، تتيح حوالى خمسة آلاف مقعد يوميًا بإجمالي حوالى 115 ألف مقعد خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى عربات، علاوة على بعض القطارات درجة أولى وثانية تتيح حوالى 800 مقعد يوميًا بإجمالي حوالى 18.500 ألف مقعد خلال الفترة المذكورة، وذلك بالإضافة إلى القطارات الشغالة يوميًا طبقًا لجداول التشغيل.



وأكد رسلان أن القطارات الإضافية التى سيتم تشغيلها تحمل أرقام 1936 / 1937، 1938 / 1939، 2014 / 2015 بين "القاهرة / أسوان" والعكس يوميًا، حيث يقوم القطار رقم 1936 من القاهرة الساعة 18.35 مساءً يصل أسوان الساعة 7.20 صباح اليوم التالي، وينطلق القطار الثاني برقم 1937 من أسوان الساعة 14.45 مساءً يصل القاهرة الساعة 2.40 صباح اليوم التالي، والقطار رقم 1938 يقوم من القاهرة الساعة 23.15 مساءً يصل أسوان الساعة 11.25 صباح اليوم التالي، وينطلق القطار رقم 1939 من أسوان الساعة 19.00 مساءً يصل القاهرة الساعة 7.15 صباح اليوم التالي .





وقال رئيس الهيئة: "بالإضافة إلى قطارى أرقام 2014 / 2015 بين (القاهرة /أسوان) والعكس ضمن القطارات المخصص الحجز عليها خلال إجازة نصف السنة الدراسية لتلبية رغبات المسافرين من شركات السياحة والجامعات والهيئات المختلفة"، مضيفًا أنه تقرر أيضا زيادة إضافة عربات علاوة على بعض القطارات الشغالة بإجمالى 14 عربة علاوة يوميا .

ووجه نوابه المختصين بالاهتمام بعمل الصيانة اللازمة لجميع القطارات قبل سفرها لتفادى أى أعطال أثناء الرحلة، مؤكدًا ضرورة جودة الخدمة المقدمة للركاب من انتظام المواعيد ونظافة القطارات، وكذا توافر عناصر السلامة والأمان داخل القطارات الشغالة لظهورها بالمظهر الذى يليق بهيئة سكك حديد مصر، وما يمكن أن تقدمه خلال إجازة نصف العام، متمنين للركاب رحلات سعيدة .