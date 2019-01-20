» شعبة الدواجن: نحن أمام كارثة خطيرة

20 يناير 2019 - 10:36 ص

حذر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، من كارثة وبائية بسبب المناخ الحالي في البلاد.

وقال "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على فضائية "القاهرة والناس"، إن جو الأسبوع الماضي كان شديد البرودة وبه رياح شديدة، وفي ظل وجود مزارع بنظام تقليدي مفتوح لا يمكن السيطرة على دخول الرياح والهواء إليها.

وأوضح أن 75% من مزارع مصر الخاصة بالتسمين مفتوحة، ولا يوجد بها عناصر أمن، موضحًا أن الأمراض الوبائية تنتقل عن طريق الهواء، ويمكن أن تنتقل على مسافة 2 كيلو متر مربع، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نظام عام للحفاظ على مزارعنا المتجاورة والتي لا يوجد بها بعد وقائي، ما ينتج عنه سهول انتقال الأمراض الفيروسية والوبائية.

وأكد أن المربي نفسه لابد أن يطبق عوامل الأمن والأمان بدقة متناهية قدر الاستطاعة، فمن المفترض أن يضع ستائر ويطهر حول المزرعة، وحال حدوث أي تغييرات داخل العنبر في الصوت أو الشكل يقوم بإبلاغ الطب البيطري، لأخذ عينات وحال ثبوت وجود مرض يتم العمل على السيطرة عليه حتى لا ينتقل للمزارع المجاورة، معقبا: "نحن أمام كارثة وبائية خطيرة".

كما حذرت شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، من حدوث كارثة انتقال الأمراض الفيروسية، والوبائية من داخل مزارع الدواجن المصابة إلى غير المصابة، بسبب صعوبة الظروف المناخية التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى من رياح وعواصف شديدة.