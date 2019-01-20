المرور يغلق الطريق الدائري لمدة 20 يومًا

20 يناير 2019 - 10:28 ص

تغلق جزئيًا مساء اليوم الإدارة العامة للمرور، الطريق الدائرى فى الاتجاهين من المريوطية إلى مدينة 6 أكتوبر والعكس، بسبب إصلاح فواصل بمنطقة 9د لمدة 20يومًا، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الإصلاحات، يأتى ذلك فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، بأعمال رفع كفاءة الطريق الدائرى.

وأكد مصدر بالإدارة العامة للمرور، أن الأعمال عبارة عن إصلاح الفواصل العرضية والطولية بالطريق الدائرى فى المنطقة من المريوطية، حتى أكتوبر فى الاتجاهين.

وأضاف المصدر، أن عرض الطريق بمنطقة الأعمال 4 حارات مرورية، بكل اتجاه سيتم استقطاع حارة مرورية فقط للقيام بالأعمال وترك باقى عرض الطريق لتسيير الحركة المرورية، وبعد الانتهاء يتم البدء فى الاتجاه الآخر.

وأكد المصدر أن مدة تنفيذ الأعمال 20 يومًا تبدأ من اليوم الأحد 1/20 /2019 يوميًا من الساعة 12 مساء حتى الساعة 6 صباحا عدا يومى الجمعة والسبت وتكون الأعمال باقى الأيام.

ونوه المصدر، إلى أن الإدارة العامة للمرور، ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات وأن الشركة المنفذة ستقوم بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من (إضاءة - طواحين ضوئية - علامات إرشادية وتحذيرية - مخاريط - فواصل حركة).