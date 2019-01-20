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البرادعي: الشعوب أدركت ما يحاك لها من أنظمتها

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أكد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، أن الشعوب كشفت تمامًا ما يحاك لها من أنظمتها.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "محاولة الأنظمة الديكتاتورية إيهام الشعوب أن الخيار هو بين الاستقرار والديمقراطية، محاولة مكشوفة وبائسة وخيار مغلوط".

وتابع "البرادعي": "تعلمنا تجارب الكثير من الدول أن الديمقراطية ليست عقبة أمام الاستقرار بل على العكس تمامًا هى إحدى ركائزه الأساسية .

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "البرادعي" حيث قال محمد شمس: "الديمقراطية هى العمود الفقرى لأى دولة وميثاق أمان وثقة بين الشعب والدولة".

وأضاف آخر: "أليس التفاوض أفضل من المواجهة بين الحكام والمحكومين، فما المانع من التواجد في الصورة والتكملة مع الحصول علي مكتسبات في اتجاه الديمقراطية".

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