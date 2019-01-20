» 4 حبات من "أبو فروة" تصنع المعجزات

20 يناير 2019 - 10:15 ص

تعتبر الكستناء أو" أبو فروة" من الثمار التابعة للمكسرات والتي يقبل على تناولها الكثير، واكتشف العلماء مؤخرًا العديد من الفوائد الصحية لها.

فمحتوي الكستناء يشابه تكوين القمح، حيث يحتوي كلّ 100 غرام منها، على 52% من الماء و4 غرامات من المواد البروتينية و2.6 غراماً من الأحماض الأمينية و40% من الكربوهيدرات، فضلاً عن البوتاسيوم والحديد والزنك والنحاس والمنغنيز والفوسفور والماغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم والفيتامينات "بي 1" B1 و"بي 2" B2 المركبة و"سي" C .

ويؤكد الاختصاصيون أنَّ "4 حبّات من الكستناء تحتوي على 91 وحدة حرارية، وهي بذلك تعتبر من أهّم المصادر للطاقة التي يحتاجها جسم الانسان".

وتختصر فوائد الكستناء بالآتي:

_ الكستناء تحول دون ارتفاع معدل السكر بالدّم بشكل مفاجئ لأنها تعتبر من أنواع السكريات البطيئة.

_ تعمل على تحسين معدّل الكولسترول الجيّد في الدم.

_ تؤمّن الشبع لفترة طويلة، لأنها تحتوي على كميّة مرتفعة من الألياف.

_ تحمي الجهاز العصبي وتساهم في تقوية جهاز المناعة، نظراً لوظيفتها المهمّة كمضادّ للالتهاب.

_ تناول الكستناء بانتظام خلال موسمها يجنّب الأشخاص المعرضون لفقر الدم الإصابة، كونها غنية بالحديد.

_ تساعد على حلّ مشاكل الهضم وتحمي الجهاز الهضمي.