"آل الشيخ" لإعلامي زملكاوى: "الخميس هتلطم"

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داعب المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، الإعلامي الزملكاوي أحمد عفيفي، بمقطع فيديو للفريق الأول لكرة القدم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق "عفيفي" على الفيديو قائلاً: "أنت عارف قدرك ومعزتك عندي يا أبو ناصر.. بس الوعد الخميس".

ورد "آل الشيخ" على "عفيفي": "الخميس هتلطم إن شاء الله، والله يعجل بالصفقة وبعدها نتفاهم".

ويستعد فريق بيراميدز، لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري العام، التي ستقام على استاد الدفاع الجوي.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز أمس على طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدف، ورفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني.

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