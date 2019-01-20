معلومات مهمة قبل صبغ شعرك.. تعرفي عليها

20 يناير 2019 - 10:04 ص

تلجأ الفتيات أحيانا إلى صبغ شعرهن كتغيير في المظهر إلا أنهن أحيانًا لا يرعين بعض الأمور المهمة في الصباغة أو اختيار اللون المناسب.

يقول الخبراء إن اللون الأرجواني يعتبر من أكثر الألوان رواجًا وانتشارًا فهو يتلاءم مع جميع ألوان البشرة، فإذا أردتِ تجربة هذا اللون، هناك بعض الخطوات التي عليك معرفتها، وهي:

1-قومي باستخدام مشط جيد لفك العقد والتشابك في شعرك، قبل البدء بعملية الصبغ، مع ضرورة استخدام البلسم على شعرك قبل صبغه بيوم، كي لا تحتاجي إلى وقت إضافي عند صبغه.

2-يخشى البعض استخدام مبيض الشعر أو ما يسمى بالأكسجين، لكنه غاية في الأهمية، وإذا كنت تخشين أضراره على البشرة، عليك تمشيط شعرك بالمزيج مع الحرص على عدم ملامسته فروة الرأس، وقد تشعرين بأن هذا الأمر غاية في الصعوبة، ولكن بالممارسة سيكون الأمر أكثر سهولة، وستحصلين على اللون الذي تريدينه بشكل طبيعي ورائع.

3-إذا كنت من ذوات الشعر البني، احرصي على عدم صبغ شعرك إلا بعد تبييضه أو صبغه باللون الأسود أوّلاً، لتحصلي على اللون الذي تريدينه بدقة، فاللون البني قد يكون خدّاعاً في بعض الأوقات.

4-إذا كنت من ذوات الشعر الطويل والناعم، احرصي على اقتناء كمية كافية من الصبغة لتحصلي على نفس اللون لكثافة شعرك وحتى لا تشعري بالإحباط من عدم كفاية الصبغة.

5-إذا كنت من ذوات البشرة الفاتحة، من المستحسن الابتعاد عن اللون الأحمر الكيميائي، فقد يكون صاخباً وغير مناسب لبشرتك، واستبدليه بالألوان المناسبة لبشرتك الفاتحة.

6-احرصي على استخدام المرطبات لشعرك باستمرار، وعلى استخدام أقنعة مغذيّة أسبوعياً بعد صبغه، فالصبغة تزيد من جفاف الشعر، لذا عليك العناية بترطيبه وتغذيته جيداً.