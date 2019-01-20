إحالة مسئولين للنيابة بعد تسريب امتحان اللغة العربية

20 يناير 2019 - 10:00 ص

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قرارًا بإحالة جميع المسئولين بمدرسة إصلاح الحامول الثانوية، إلى النيابة الإدارية للتحقيق بشأن تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثانى الثانوى قبل إجراء الامتحان بـ24 دقيقة.

كلف محافظ كفر الشيخ، في بيان، بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم، وعضوية كبير باحثين إدارة الشئون القانونية بالمديرية، وموجه أول مالى وإدارى بالمديرية بالتحقيق فى الموضوع بالقضية رقم 80/529 لسنة 2018، وتم مجازاة مدير المدرسة، معلم خبير كيمياء ومعلم خبير تاريخ، 2 معلم خبير رياضيات، بخصم 15 يوما من راتب كل منهم مع حرمانهم من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات.

وكان أحد الأشخاص صور ورقة الامتحان، وتم إرسالها لمسئول بالتعليم، وتم إبلاغ المحافظ بالواقعة، فاتخذ قراره السابق.