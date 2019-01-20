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بماذا وعد ترامب أهالي جنود تفجير منبج السورية؟

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات- الدويني فولي

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عبد الله جمعة

طنجة

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، وعده بضرورة إرجاع الجنود الأمريكيين في سوريا إلى بلادهم.

وأتت تصريحات ترامب لدى مغادرة البيت الأبيض للقاء أسر الجنود الذين لقوا حتفهم في تفجير منبج الأربعاء الماضي.

وأشار ترامب إلى وجود، عدد صغير، من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا قائلاً: نحن نقتل الدواعش بالنيابة عن روسيا وإيران وسوريا والعراق وغيرها من الدول، نريد إرجاع مواطنينا إلى ديارهم، هذا ما كنت أقوله منذ حملتي الانتخابية إلى يومنا هذا.

كما أعرب عن صعوبة موقف لقائه بأسر الجنود الذين قتلوا في تفجير منبج.

وبين أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن قضى على 99 بالمائة، من قوة التنظيم في سوريا.

يذكر أن تنظيم داعش كان أعلن مسئوليته عن التفجير، الذي وقع الأربعاء الماضي، بمدينة منبج السورية، مخلفاً 19 قتيلاً، بينهم 4 جنود أمريكيين.


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