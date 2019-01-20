» شاهد.. حادث مروع لفنانة شهيرة وابنتها

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شكران مرتجى
شكران مرتجى

محمد الخرو

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة حادث مروري للفنانة السورية شكران مرتجى بدمشق، ومعها ابنتها جيلان.

ويظهر من الصورة تحطم جانب من السيارة، لتبدأ التساؤلات عن الحالة الصحية للفنانة السورية ومدى تضررها من هذا الاصطدام.

وحرصت مرتجى، على طمأنة محبيها عقب الحادث، في منشور كتبته عبر حسابها في "إنستجرام".

وقالت الفنانة السورية: "أنا بخير والحمد لله والشكر لله، انفدت بالحديد، قدر الله وما شاء فعل، شكرًا لكل الاتصالات والرسائل والأصدقاء".

وأضافت شكران: "شكرًا يا غوالي، دمتم بخير وجيلان بنت أختي بخير، مجرد رضوض طفيفة، وبحبكم كتير وأنا منيحة والله بمحبتكم ورضا الله والوالدين.. لا تقلقوا".

ومؤخرًا كشفت شكران مرتجى، عن سر خطير في حياتها لافتة إلى أنها حرمت من الإنجاب مثل الفنانة اللبنانية إليسا.

شاهد..




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