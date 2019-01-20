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زاهي حواس يفاجئ أديب بهدية ثمينة على الهواء

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الإعلامي عمرو أديب
أديب

إيمان هاني

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فاجأ الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، الإعلامي عمرو أديب، بهدية غير متوقعة على الهواء .

وأهدي حواس الإعلامي خلال حوارهما ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قبعته الشهيرة المعروفة بقبعة كبار العالم. ومن جهته أعرب أديب، عن سعادته بالقبعة، قائلا: "ليا الشرف، دول كبار العالم لبسوها لما زاروا مصر".

وحصل عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس على جائزة المدينة القديمة (نوتو) بصفته أشهر عالم آثار في العالم، وذلك في حفل ضخم حضره نائب عمدة مدينة (نوتو) بصقلية بإيطاليا، وعدد من المثقفين والأدباء الإيطاليين.

وشدد حواس على أن الثقافة هي التي تقرب الشعوب، وأن الأهرامات وأبو الهول وتوت عنخ أمون والمومياوات استطاعت أن تعيد الحب بين المصريين والإيطاليين.

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