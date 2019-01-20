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السعيد تهاجم الدويلة وتسبّه بهذا اللفظ

عرب وعالم

السعيد تهاجم الدويلة وتسبّه بهذا اللفظ
السعيد تهاجم الدويلة وتسبّه بهذا اللفظ

عبد القادر وحيد

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هاجمت الكاتبة الكويتية فجر السعيد النائب الكويتي السابق، ناصر الدويلة بسبب مطالبته بسجنها.

وأضافت السعيد في مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي: "ناصر الدويلة بيتكلم عني وأنا كنت بمليه كلمته عند ظهوره على الهواء وفي الندوات، ويكفي أنني حينما كنت أقول له يعصب يعصب..اسكت يسكت".

وأوضحت السعيد: "الدويلة يطالب بسجني ولكنه مرفوع عنه القلم.. ويوجد صداقة بيننا منذ فترة طويلة واشتغلنا فترة أيام الربيع العربي وقدمت خدمات جليلة".

وتابعت قائلة: "اللي سويته مع أزمة الكويت أثناء الربيع العربي كاف لأنك كنت في فترة من الفترات كنت رفيق كفاحي وأنا مسمحاك".

كما كتبت على حسابها في "تويتر": "لا أحد يشيّني على ناصر الدويلة خل يقول اللي يقول يطالب بسجني ينتقدني عادي بوعلي يمون نا اشره عليه ولا أزعل".

يذكر أن السعيد قد طالبت بالتطبيع مع إسرائيل مع بداية العام الجاري والذي أثار ردود أفعال واسعة في الشارع العربي، حيث دافعت عن تصريحاتها قائلة: "لا أخاف إلا من الله سبحانه وأتمتع في بلدي الكويت بحرية رأي تسمح لي بطرح أفكاري بحرية واسعة.. وتصريحاتي وتغريداتي هي مجرد رأي.. لم أدخل المطار الإسرائيلي وأعلن التطبيع الكامل بل دخلت للقدس عن طريق السلطة الفلسطينية.

وأضافت: "رسالتي للشعب الإسرائيلي مثل ما تشعرون بالقهر من محيطكم نحن أيضًا نشعر بالقهر عندما نرى إخواننا الفلسطينيين يظلمون ويقتلون لذلك لابد أن يعم السلام الحقيقي من خلال دولتين إسرائيلية وفلسطينية ضمن كونفدرالية مثلاً أو إتلاف.

كما أشارت السعيد إلى أنه بمقاطعتنا لإسرائيل ابتعدنا عن أهلنا الفلسطينيين بالداخل تركناهم وحيدين يواجهون الاحتلال، مضيفة أنه لو كانت لنا استثمارات عربية داخل إسرائيل لاستطعنا حماية إخوانا الفلسطينيين.

الفيديو:

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