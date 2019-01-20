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"معرفتش غير من فيس بوك".. رد مسئول على الدهان فوق رؤوس المرضى

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عمرو أديب

ام بى سى مصر

طب بنها

عقب الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنها، على واقعة دهان إحدى غرف مستشفى جامعة بنها فوق رؤوس المرضى قائلاً: "معرفتش غير من فيس بوك".

 وأضاف "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه تم عمل الدهانات بشكل فردي ودون التنسيق مع إدارة المستشفى، مؤكدًا أن النية كانت جيدة، ولكن التنفيذ خاطىء.

وأضاف أنه تم تحويل الواقعة للتحقيق، لمحاسبة المتسببين عن الواقعة، منوهًا بأن المستشفى تستقبل 2000 حالة يوميًا، متسائلاً: "لماذا تنشر مواقع التواصل الأمور السيئة فقط".

وسادت حالة من الاستياء بين أهالي محافظة القليوبية بعد تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للمسئولين بمستشفى بنها الجامعي، يقومون بإحلال وتجديد الغرف ودهانها في وجود المرضي معلقين: "دهان الغرف فوق رؤوس المرضى".

وأوضح المواطنون أن المستشفى استغل حاجة المرضى وعرضهم للخطر بسبب أعمال التطوير في وجودهم.

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