شاهد.. سفير مصر بلندن يلبى دعوة لـ"صلاح"

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محمد صلاح

ليفربول

السفير المصرى

طارق عادل

دعا اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، السفير المصري في لندن طارق عادل لحضور لقاء فريقه أمام كريستال بالاس ليلة أمس.

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، صباح اليوم الأحد، صورًا تجمع السفير المصرى فى لندن والنجم محمد صلاح، وعلق بالقول "بدعوة من النجم المصرى محمد صلاح، حضر سفيرنا فى لندن، السفير طارق عادل، مباراة ليفربول وكريستال بالاس، والتى فاز بها فريق ليفربول 4 /3 بقيادة صلاح الذى أحرز هدفين.. والتقى السفير عادل به معربًا عن تهانى مصر كلها له.. فخر لمصر، وسفير آخر ببريطانيا".

وفاز بها فريق ليفربول 3/4 بقيادة النجم محمد صلاح الذى أحرز هدفين، ليتصدر بهما قامة الهدافين بالدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" متفوقا على أوباميانج وهاري كين.

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