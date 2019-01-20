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روسيا تلغى رحلاتها الجوية إلى الولايات المتحدة

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رحلات جوية
رحلات جوية

متابعات- أمينة عبد العال

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ألغت وزارة الخارجية الروسية الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

وأعلن مركز الطوارئ ومواجهة الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية، إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية متجهة إلى مطارات شيكاغو وبوسطن ونيويورك ومدن أخرى؛ نتيجة الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج على الأجزاء الوسطى والشمالية الشرقية من الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن المركز وجه أيضا في ندائه العاجل إلى المواطنين الروس بأنه تم إعلان حالة الطوارئ في نيوجيرسي وبنسلفانيا، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية، بأن حوادث اصطدام على الطرقات نتيجة الأحوال الجوية السيئة، أدت إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين منذ أمس الأول.

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