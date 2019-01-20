  • الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:17 ص
بحث متقدم
أوروبا تنهي شهر العسل مع نظام "الملالي"

أوروبا تنهي شهر العسل مع نظام "الملالي"

سقوط دعارة الموظفين بالشرقية

عامل فى دعوى: "زوجتى بطلة إباحية"

"الحماية المدنية": مستعدون لأي تهديد

حريق بجهاز التعقيم بمستشفى الزقازيق العام

ارشيف

«الدراويش» يحتج رسميًا بالاتحاد الأفريقى

ضياء رشوان

رشوان عن ترشحه نقيبا للصحفيين : شعاري "لم الشمل"

الحشرة مع صلاح

إطلاق اسم محمد صلاح على نوع من النمل

كفر الشيخ

إحالة مسئولين للنيابة بعد تسريب امتحان اللغة العربية

صلاح

شاهد.. سفير مصر بلندن يلبى دعوة لـ"صلاح"

تركي آل الشيخ

"آل الشيخ" لإعلامي زملكاوى: "الخميس هتلطم"

لأول مرة منذ عقود.. نتنياهو يصل إلي تشاد

لأول مرة منذ عقود.. نتنياهو يصل إلى تشاد

الدولار يرتفع في البنوك ليسجل هذا الرقم

مال وأعمال

الدولار يستقر عند 12,80 جنيه
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أسعار الدولار اليوم فى البنوك

#

الدولار يرتفع مجدداً ليسجل هذا الرقم

#

ارتفاع مفاجئ بسعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

#

تراجع أسعار الدولار في ثاني ايام عيد الأضحى

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20 يناير.

وسجّلت العملة الخضراء 17.87 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع في البنك المركزي؛ وجاء سعر الدولار في البنوك حسب التالي:

البنك الأهلي المصري 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

بنك القاهرة سجل 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

بنك مصر 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

المصرف المتحد 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تسريبات قنبلة ثلاثية لشركة "سامسونج"
» تسجيل نادر للملك سعود عن الطائف
» اليوم.. أولى محاكمة السائق المتسبب في مصرع الطفلة "مليكة"
» شعبة الدواجن: نحن أمام كارثة خطيرة
» 4 حبات من "أبو فروة" تصنع المعجزات
» بماذا وعد ترامب أهالي جنود تفجير منبج السورية؟
» شاهد.. حادث مروع لفنانة شهيرة وابنتها
» قتلى وجرحى بتفجير قرب مقر أمني بدمشق
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 8 درجات
» إليسا تنعي وفاة إعلامية شهيرة .. من هي؟
» ماذا قال "أحمد سعيد عبد الغني" في أول تعليق له بعد وفاة والده؟

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي