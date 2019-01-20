  • الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:12 ص
بحث متقدم
الدولار يستقر عند 12,80 جنيه

الدولار يرتفع في البنوك ليسجل هذا الرقم

طب الإسكندرية

"طب الإسكندرية" تحذر من "القاتل الصامت" بعدما قتل 10 في يوم واحد

أحمد فتحي

أحمد فتحي يفجر مفاجأة مدوية عن الإصابات التي تضرب الأهلي

أرشيفية

فتاة تصاب بطلق ناري أثناء زفافها .. وتفاجيء الجميع بقرار صادم

سوزان

شاهد .. ظهور جديد لسوزان مبارك في حفل زفاف

أديب

شاهد صدمة فنان شهير بعد اتهامه بـ"الإرهاب" من عمرو أديب

إغلاق ٢١ مزرعة دواجن لمخالفتها الشروط البيئية بالمنيا

شعبة الدواجن تحذر من كارثة وبائية لهذا السبب

سخان

"مركز السموم" يحذر من "القاتل الصامت" بالمنازل

أديب وتركي

"أديب" يوجه رسالة نارية لـ"آل الشيخ" بسبب الزمالك

البشير

تصريحات مثيرة للرئيس السوداني في خطاب جديد

إليسا تنعي وفاة إعلامية شهيرة .. من هي؟

الصفحة الأخيرة

إليسا
إليسا

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

وفاة نجم هوليود بعد معاناة مع المرض

#

دولة أوروبية تلغي تذاكر المواصلات العامة

#

العثور على جثة سودانى داخل شقته فى الجيزة

#

تفاصيل مفجعة ترويها فتاة اغتصبت على يد داعش

اليسا

نعت المطربة اللبنانية إليسا وفاة الإعلامية والكاتبة مي منسي التي توفيت عن عمر يناهز 80 سنة أمس السبت.

ونشرت إليسا عبر حسابها بـ"تويتر" صورة للكاتبة الراحلة، وعلقت قائلة " مي منسي رمز الكلمة والحب والشعر والأدب، والإعلام الرصين اللبق "

وأضافت إليسا: " اللي متلها مابيموتو، اللي متلها بيدخلو التاريخ، الله يرحمها".

يذكر أن الكاتبة مي منسي، لها العديد من الكتب وأشهرهم "الساعة الرملية، ماكنة الخياطة، المشهد الأخير"، وغيرها من الاعمال .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رد قلبي.. والباقوري (1/2)

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الذهب الأخضر

حسام فتحي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تغيرات في طقس اليوم والصغرى تسجل 8 درجات
» إليسا تنعي وفاة إعلامية شهيرة .. من هي؟
» ماذا قال "أحمد سعيد عبد الغني" في أول تعليق له بعد وفاة والده؟
» ظهور أول صور لريهام حجاج مع طليق ياسمين عبد العزيز
» يلقي بزوجته من فوق سطح المنزل لسبب عجيب
» رئيس "بيراميدز" يستفز جمهور الأهلي بتصريح جديد
» فحوى رسالة "ساويرس" لمحمد صلاح بعد هدفه الخمسين
» زاهي حواس يفاجئ عمرو أديب بهذا الأمر على الهواء
» زيادة أسعار الأسماك في فبراير لهذه الأسباب
» «شعبة الملابس» يبشر المواطنين بتخفيضات كبرى
» نصائح هامة لطلاب الثانوية للتعامل مع امتحان الكتاب المفتوح

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي