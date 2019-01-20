» إليسا تنعي وفاة إعلامية شهيرة .. من هي؟

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أحمد عادل شعبان
نعت المطربة اللبنانية إليسا وفاة الإعلامية والكاتبة مي منسي التي توفيت عن عمر يناهز 80 سنة أمس السبت.
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