» إليسا تنعي وفاة إعلامية شهيرة .. من هي؟

ونشرت إليسا عبر حسابها بـ"تويتر" صورة للكاتبة الراحلة، وعلقت قائلة " مي منسي رمز الكلمة والحب والشعر والأدب، والإعلام الرصين اللبق "

ونشرت إليسا عبر حسابها بـ"تويتر" صورة للكاتبة الراحلة، وعلقت قائلة " مي منسي رمز الكلمة والحب والشعر والأدب، والإعلام الرصين اللبق "