"طب الإسكندرية" تحذر من "القاتل الصامت" بعدما قتل 10 في يوم واحد

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مركز السموم

طب الإسكندرية

حذرت الدكتورة مها غانم - المشرف على مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية - من غاز "أول أكسيد الكربون" المتواجد بمنازلنا جميعًا والناتج عن استخدام سخانات الغاز ، وذلك بعدما حصد أرواح 10 أشخاص خلال 24 ساعة بعدة محافظات .

وقالت "مها" في مداخلة مع برنامج "انفراد" الذي يقدمه الإعلامي "سعيد حساسين" على قناة "الرافدين" : "تأتي إلينا العديد من الحالات المصابة بتسمم نتاج هذا الغاز .

وأضافت: "يجب على المواطنين التأكد من مفاتيح الغاز بالمنزل وترك الشباك مفتوح أثناء وجودهم في الحمام .. والاستحمام 3 دقائق في ظل استخدام السخان لأن أكثر من هذا قد يصاب أي شخص بالتسمم".

وكان المركز أصدر بيانا أمس وصف فيه غاز أول أكسيد الكربون بـ"القاتل الصامت" ، لكونه ليس له لون ولا رائحة ولا علامة مميزة وينتج من احتراق غير مكتمل للمنتجات التي تحتوي على كربون مثل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

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