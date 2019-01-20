» يلقي بزوجته من فوق سطح المنزل لسبب عجيب

20 يناير 2019 - 08:36 ص

أقدم رجل من محافظة أسيوط على إلقاء زوجته من أعلى سطح المنزل بسبب رفضها أعطاءه أموال لشراء مخدرات ، مما أدى لإصابتها بجروح خطيرة ونزيف داخلي .



وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد قيام "محمد.س"، 30 سنة، عاطل، بإلقاء زوجته "نعمة.ع"، 20 سنة، ربة منزل، من أعلى سطح المنزل في الطابق الثالث بقرية قاو الغرب بدائرة المركز، ما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة ونزيف شديد نظرًا لحملها في الشهر الثالث وتم نقلها في حالة خطرة إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



ودلت التحريات الأولية تحت إشراف المقدم محمود بدوي رئيس مباحث المركز أنهم متزوجون منذ 4 أعوام الزوج المتهم متعاط للمخدرات، وأنه دائم الخلافات مع زوجته منذ زواجهم والتعدي عليها بالضرب والسب من أجل حصوله على الأموال لشراء أقراص مخدرة " ترامادول".



وفى وقت الحادثة، تجدد الخلاف ورفضت منحه أي أموال ومنها مبلغ كان يحفظه معها فحملها وألقاها من أعلى سطح المنزل بالطابق الثالث وتمكنت قوات المركز من القبض على المتهم وتم نقل المصابة لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج في حالة خطيرة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

