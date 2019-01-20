أحمد فتحي يفجر مفاجأة مدوية عن الإصابات التي تضرب الأهلي

20 يناير 2019 - 07:20 ص

رفض أحمد فتحي - الظهير الأيمن للنادي الأهلي - توجيه الاتهامات لطبيب الفريق خالد محمود بالمسؤولية عن الإصابات .



وقال "فتحي" الذي أصيب في أول مباراة بعد عودته للملاعب ، في تصريحات لقناة النهار مع الإعلامي "إبراهيم فايق": "لا علاقة للطبيب بالأمر ، فأنا عدت للملعب ولعبت بشكل طبيعي والإصابة الجديدة لم تأتِ لي في نفس مكان القديمة وإنما أعلى قليلًا ، بالتالي الطبيب ليس مسؤولا".



وأضاف: "مثلي مثل كثيرين ، تعجبت مما يحدث داخل النادي الأهلي من إصابات ، لكن أعتقد أن هناك سبب من وجهة نظري يؤدي لتلك الإصابات .. النادي الأهلي غيّر عدد من المدربين في مدة قليلة ، وكل مدرب يأتي معه مدرب أحمال ، بالتالي تتغير الأحمال البدنية على اللاعبين أكثر من مرة في مدة قصيرة وهذا قد يؤدي للعديد من الإصابات لكن بشكل عام ما يحدث مع النادي غير طبيعي .. بالتأكيد هناك سبب لتلك الإصابات لكن لا نعلمه".



