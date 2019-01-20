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أرشيفية

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فتاة تصاب بطلق ناري أثناء زفافها .. وتفاجيء الجميع بقرار صادم

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أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الهند

حفل زفاف

أصيبت عروس بطلق ناري في قدميها بالعاصمة الهندية "نيو دلهي" أثناء حفل زفافها ، ولكنها على الرغم من ذلك أصرت على استكمال المراسم.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة "NDTV" الهندية، بأن العروس كانت تستعد للصعود إلى المنصة، حيث كان عليها أن تطوف مع عريسها حول النار 7 مرات بحسب التقاليد المحلية، عندما تعرضت لإطلاق نار أسفر عن إصابتها بجروح في رجليها.

ونقلت العروس إلى المستشفى فورا، ثم اتصلت عائلتها بالشرطة، وقالت الفتاة إنها لا تعرف من أطلق النار عليها.

وخرجت العروس من المستشفى في اليوم نفسه بعد تلقي الإسعافات، وعقدت القران مع عريسها. فيما قررا أن يقيما حفلا أكثر تواضعا.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادثة بحثا عن هوية مطلق النار.

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