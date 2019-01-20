الحوثيون انتهكوا اتفاق الحديدة أكثر من 500 مرة

20 يناير 2019 - 12:20 ص

كشف العميد عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني في محافظة مأرب عن أن الحوثيين انتهكوا اتفاق وقف النار في الحديدة أكثر من 500 مرة.



وقال مجلي - في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية الليلة - إن التحالف العربي قصف أهدافا محددة داخل قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء، كما قصف مركزا للقيادة والسيطرة تابعا للحوثيين.



وأضاف أن الجيش الوطني حقق تقدما على الأرض تزامنا مع غارات التحالف، مؤكدا الحرص الشديد على سلامة المواطن اليمني.



واستهدف التحالف معسكرات تدريب الميليشيات في الفرقة الأولى مدرع، كما قصفت مقاتلاته الدفاعات الجوية في منطقة جدر بصنعاء.



وشن طيران التحالف أيضا غارتين باتجاه منطقة الحصبة شمال العاصمة اليمنية، ودعا المواطنين الى الابتعاد عن مواقع الميليشيات التي يتم قصفها.

