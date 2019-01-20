عمرو أديب للمواطنين: "خدوا بالكم وأنتوا داخلين الحمام"

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الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على وفاة عروسين بسبب تسريب الغاز بالدقهلية، قائلًا: «ياريت نركز في الموضوع ده، لو بعتنا صحفي قسم الأرشيف في الأهرام هيطلع بلاوي ومليون حادثة بنفس الشكل المأساوي».
وأوضح "أديب" في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن الحادثة مأساوية ويجب أن ينظر في هذا الأمر الذي يحول فرح إلى جنازة في اليوم التالي، ويتكرر بشكل مستمر في مصر، متابعًا: «الخبر المعتاد كل فترة وفاة زوج وزوجة في ليلة الدخلة، بسبب سخانات أو دفايات أو بوابير لازم نشوف المأساة دي».
وتابع: «بطالب كل عريس وعروسة بترك باب الحمام مفتوح أو الشباك، خايفين من إيه، وخدوا بالكم وانتوا داخلين الحمام خطر، شباب زي الورد بتروح عشان سخان أو أنبوبة».


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